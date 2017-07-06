Mersinli’den Demokrasi Nöbetlerine davet

15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere taşımak için çalışacaklarını ifade eden Mersinli, “15 Temmuz gecesi yaşananları bu millet asla unutmayacak, unutturmayacağız” dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli 15 Temmuz’da FETÖ Terör örgütünün darbe girişiminin yıl dönümde, tüm Manisalıları Manisa Valiliği ve belediyelerin 11 - 15 Temmuz tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği Demokrasi Nöbetlerine ve etkinliklere davet etti. AK Parti Teşkilatları olarak tam kadro meydanlarda olacaklarını ifade eden AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, “FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin yıl dönümünde Cumhurbaşkanımızın talimatı ile valiliğimiz ve belediyelerimizin işbirliği ile 11 - 15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Demokrasi Nöbetleri ve etkinliklere tüm halkımızı davet ediyoruz. Bu etkinliklerde bu ülkenin sahipsiz olmadığını ve hiçbir zaman hainlere geçit verilmeyeceğini tüm dünyaya birlik ve beraberlik içerisinde bir kez daha göstereceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında tüm Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşımız 27 gün boyunca sabahlara kadar şehirlerin meydanlarında bu vatan için nöbet tutarak hainlere geçit vermemiş bu memleketi sahipsiz bırakmamıştır. Bu necip millet geçmişte olduğu gibi bugünde bu cennet vatan üzerinde operasyon yapmak isteyen hainlere asla geçit vermeyecektir. Tüm halkımızı 11 - 15 Temmuz tarihleri arasında ilçelerimizin meydanlarında düzenlenecek olan etkinliklere davet ediyorum. Bu demokrasi nöbetlerinde bir kez daha Türkiye’nin büyümesini gelişmesini istemeyen dış mihraklara karşı birlik ve beraberliğimizi yüksek sesle haykırarak bu ülkenin sahipsiz olmadığını gösterelim” dedi.

“Bu millet kiminle yürüyeceğine 2002’de karar verdi”

Açıklamasında CHP’nin İstanbul yürüyüşüne de değinen Mersinli, “Tüm halkımızın yakından bildiği gibi CHP Genel Başkanı ve yöneticileri Ankara’dan, İstanbul’a doğru adına adalet yürüyüşü dedikleri ve adaletten uzak bir yürüyüşe başladılar. Yürüyüş boyunca yaptıkları tüm açıklamalarda yanlarında ya FETÖ savunucularını ya da PKK savunucularını bulunduran CHP, bir kez daha yanlış tarafta durarak milletten uzaklaşmıştır. Bu millet tüm bu süreç içerisinde yaşananları görmüş ve kendi vicdanlarında ebedi ana muhalefet partisine karşı tarafını belirlemiştir. Bugün yürüyüşün en ön saflarına baktığınızda kimin kiminle iş tuttuğu çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle adaletsiz bir şekilde yapılan bu yürüyüş asla adalet yürüyüşü olamaz. Milletimiz 2002 yılından bu yana tüm yaşananları göz önünde bulundurarak yola kimlerle çıkıp kimlerle yürüyeceğine karar vermiş ve onlarla birlikte yürümüş bu yürüyüşünü de 15 Temmuz’da meydanlara inerek göstermiştir” dedi.