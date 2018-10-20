Mert Şişmanlar, Dünya Şampiyonası'nda 3. oldu

Bahama Adaları'nda yapılan Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Mert Şişmanlar, 90 kg'da dünya üçüncüsü oldu. Mert Şişmanlar, üçüncülük maçında Sırbistanlı rakibi Darko Bransjovic'i 38 saniyede ipponladı ve dünya üçüncülüğüne ulaşarak bronz madalya kazandı.

Dünya Judo Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Dünya Şampiyonası, Bahama Adaları'nın Nassau kentinde devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımı'nın milli sporcusu Mert Şişmanlar, 90 kg'da dünya 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Çeyrek final maçını 38 saniyede kazandı

Mert Şişmanlar, ilk turda Avusturyalı rakibi Sebastien Schneider'i, ikinci turda ise Macaristan'dan Apor Toth' u yendi. Çeyrek final mücadelesinde Japonya'dan Sanshiro Murao'ya yenilen Şişmanlar, 3.'lük karşılaşmaları için mücadele etti. Eleme müsabakalarında Almanya'dan Tim Schmidt'i deviren milli sporcu, Sırbistan'dan Darko Bransjovic ile 3.'lük mücadelesinde çıktı. Sırbistanlı rakibi karşısında zorlanmadan 38 saniyede maçı alan Şişmanlar, ilk senesinde dünya 3.'sü olmayı başararak büyük bir başarıya imza attı.