Mesafe tanımayan güvercin sahibine kupa kazandırdı

İlkokul çağlarında başladığı posta güvercini yetiştiriciliğine yıllardır ara vermeden devam eden fabrika işçisi, hobisi sayesinde hem kötü alışkanlıklardan uzak durmayı başardı hem de iyi insanlar tanıma fırsatı buldu.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde fabrika işçisi Aytaç Coşkun (29), ilkokul çağlarında hobi olarak başladığı güvercin merakını ara vermeden sürdürdü. Ailesinin de desteğiyle yaşadığı Atatürk Mahallesi’ndeki evlerinin üstüne kümes yapan Coşkun, yetiştirdiği güvercinleriyle 3 yıl önce yarışmalara katılmaya karar verdi. Bakımını yaptığı güvercinlere uzun zaman ayıran Coşkun, verdiği emeğin karşılığını aldı. Coşkun’un sevgi ile beslediği kilometrelere kafa tutan güvercinleri, rakip tanımadı. Coşkun’un yetiştirdiği posta güvercini, 3 bin 300 güvercinin katıldığı 12 etaplık ve 2 ay süren yarışmada 5 bin 200 kilometre yol katederek şampiyon oldu. Son olarak Sivas’tan evine dönen şampiyon posta güvercini, sahibi Coşkun’a da şampiyonluk sevinci yaşatarak kupa kazandırdı.

"Güvercin sayesinde iyi insanlarla tanıştım"

Güvercinlerle uğraşmanın kendisine büyük zevk verdiğini, güvercin sayesinde birçok kötü alışkanlıktan uzak durduğuna inandığını belirten Coşkun, "Çok uzun zamandır güvercin meraklısıyım. Güvercinlerle uğraşmak gerçekten büyük zevk veriyor. Güvercin sayesinde çok iyi insanlarla tanıştım. Türkiye’de olsun, Avrupa’da olsun, birçok insan ile ortak nokta olarak muhabbet kurma ve etme imkanı sundu. Güvercin sevdası bende küçüklüğümden beri var. Ailemin desteğiyle günümüzde de sürdürüyorum. Bazı insanlar kuş beslemenin kötü bir şey olduğunu, uğursuzluk getirdiklerine inanıyorlar ama bence birçok kötü alışkanlıklardan bizi uzak tutan en büyük faktörlerden biri güvercin beslemek. Güvercin bakmak, beslemek insanı birçok açıdan rahatlatıyor. Güzel duygular hissetmesini sağlıyor" diye konuştu.

Kuşlar emeğinin karşılığını verdi

3 senedir aktif olarak yarışmakta olduğunu ve toplamda 19 kupa kazandığını dile getiren Coşkun, "Bu sene bizim için altın sezonumuz diyebilirim. Kendi ligimizde, bölgesel ligde Manisa’da, birçok yetiştiriciyi arkada bırakarak çok iyi başarılar elde ettik. Kupalar almak nasip oldu. Yetiştirdiğim posta güvercini genel klasmanda 12 etabı görev yaparak tamamladı. 920 puan alan güvercinim Manisa bölge şampiyonu oldu. Bu gerçekten anlatabilecek bir duygu değil. 755 kilometre final yarışında hem etap şampiyonu olduk hem 2 aylık bir maratonun sonunda as güvercin şampiyonu olduk. As güvercin şampiyonu olmamızla birlikte bu sene kuşlarımız bize verdiğimiz emeği büyük bir şekilde geri ödediler" dedi.

Büyük bir titizlikle üstlerine titrediği güvercinleri futbol takımı antrenörü gibi beslediğini aktaran Coskun, "Güvercinleri kendi emeğimiz ile yetiştiriyor ve büyütüyoruz. Futbol takımı çalıştırır gibi, kuşların yemleri saatinde veriliyor. Kümesler zamanında temizlenmesi lazım. Suları zamanında verilmesi lazım. İlaçları ve yem katkıları var. Doğal olarak getiri var mı var ama biz getirisinde değiliz. Yetiştirdiğimiz güvercinlerin saldığımız uzak yerlerden eve döndükleri zaman aldığımız tadı ve hazzı kolay kolay hiçbir şeyin verebileceğine inanmıyorum" diye konuştu.