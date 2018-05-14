Mesir kokulu mum üreten kadınlara sertifika

Manisa’da Yunusemre Muhtarlar Derneği öncülüğünde İş-Kur Manisa İl Müdürlüğü, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen program kapsamında Mesir kokulu mum üreten kadınlar düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Kadınlar ürettikleri mumlarla ev ekonomisine katkı sağlayabilecek. Törende konuşan Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, proje sayesinde Manisa Mesir macununa yeni bir değer kazandırıldığını ve ev kadınlarına da ekonomik fayda sağlandığını söyledi.

Törene katılan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ise, "Hanım efendiler evde ciddi şekilde yoruluyorlar. Çocuklarıyla eşleriyle ilgileniyorlar. Sosyalleşmeleri dışarıya da çıkmaları, meslek de öğrenmeleri gerekiyor. İş-Kur işte bunu yapıyor. Kadınlar ücret karşılığında bir yandan meşgul oluyorlar. Bir yandan da meslek öğrenmiş oluyorlar. Hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorlar" dedi.

Konuşmaların ardından kursa katılan kadınlara sertifikaları verildi.

Sertifika törenine AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, İş-Kur Manisa İl Müdür Vekili Sinan Aktaş, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aynur Özdemir ile kursiyerler katıldı.