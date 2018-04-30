Mesir Sanayi Ticaret Fuarı büyük ilgi gördü

’si düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında açılan Manisa Mesir Sanayi Ticaret Fuarı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Bu yıl 478.’si düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 24 Nisan Salı günü açılan Mesir Sanayi Ticaret Fuarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere açılan stantlarda 130’dan fazla firma ürünlerini 6 gün boyunca tanıtma imkanı buldu. Manisa’da tam 25 yıldır devam eden fuar, Mesir Festivali’nin de en önemli parçalarından biri haline geldi. Fuarın açılmasıyla birlikte Manisalılar da Fuar Merkezi’ne akın etti. Fuar Merkezi ve çevresindeki stantlar yoğun ilgi görürken, birçok firma fuara özel indirimler uyguladı. Mesir Sanayi Ticaret Fuarı bu yıl şehir merkezindeki etkinliklerin iptal edilmesi nedeniyle önceki yıllara oranla daha fazla ilgi gördü. Hafta sonu yoğun ilginin olduğu fuar alanında insanlar yürümekte zorlandı. Halil İbrahim Caddesi, Mimar Sinan Bulvarı ve Fuar çevresindeki otoparklar adeta doldu taştı. Fuarda faaliyet gösteren dermek ve vakıflar da ciddi gelir sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Manisa Valiliği, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteğiyle SNS Fuarcılık tarafından organize edilen fuar hem ziyaretçileri hem de katılımcı firmaları memnun etti.

SNS Fuarcılık Genel Müdürü Didem Ermiş, çeyrek asırlık fuarın artık bir marka haline geldiğini hatırlatarak, “Mesir Festivali’nin bir parçası olan fuarımıza Manisalıların yoğun ilgisi bizi memnun etti. Firmalarımız yoğun taleple karşılaştılar. Fuarımız ve çevresi oldukça hareketli bir hafta geçirdi. Fuarımıza destek olan Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’na ve katılımcı firmalara çok teşekkür ederiz. Ayrıca fuarımızı ziyaret eden vatandaşlara, Manisalılara da önümüzdeki yıl daha iyi bir fuar için şimdiden çalışmaya başladığımızı bilmelerini isteriz” diye konuştu.