Mesir Tabiat Parkı 2. etabında çalışmalar ilerliyor

etap projesinde çalışmalar hızlandırıldı.

Yunusemre Belediyesi, doğaseverlerin en gözde mekanlarından Mesir Tabiat Parkı’nın 2. etap projesinde çalışmalara devam ediyor. Bölgede yürütülen çalışmaları AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ile birlikte inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 150 dönüm üzerinde uygulanan projenin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini kaydeden Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İlçemize söz verdiğimiz projelerimizi hayata geçiriyoruz. Mesir Tabiat Parkı 2. etabında çalışmalarımız sürüyor. Yaklaşık 150 dönüm arazi üzerinde yapılan olan projede sanat atölyesi, müze, misafirhane ve sosyal tesis, otopark, mesire alanları ve yapay şelale bulunuyor. Projemiz sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Tamamlandığında alan Manisalılara hitap edecek çok güzel bir yer olacak” dedi.