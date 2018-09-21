Mesir Tabiat Parkı 2. etabında çalışmalar sürüyor

Yunusemre Belediyesi, doğaseverlerin en gözde mekanlarından birisi olan Mesir Tabiat Parkı'nın 2. etap projesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesi'nin Manisa'ya kazandıracağı güzel projelerden birisi olan Mesir Tabiat Parkı 2. etap projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bölgede yürütülen çalışmaları inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçeye güzel bir proje daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 150 dönüm arazi üzerinde yapılan projemizde inşaat sürüyor. Sanat atölyesi, müze, misafirhane ve sosyal tesis, otopark, mesire alanları ve yapay şelale bulunan kompleksimizi en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Projemiz sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Tamamlandığında bölgenin en güzel yerlerinden birisi olacak” dedi.