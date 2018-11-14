Mesir Tabiat Parkının 2. etabı tamamlanmak üzere

Yunusemre Belediyesi, içerisinde kültür evi, misafirhane, sosyal tesis ve müze binasının yer aldığı Mesir Tabiat Parkı'nın 2. etap projesini tamamlamak üzere. 2019 yılının ilk aylarında tamamlanarak hizmete girmesi planlanan projenin çalışmalarını Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de yerinde inceledi.

Yunusemre Belediyesi, doğaseverlerin en gözde mekanlarından Mesir Tabiat Parkı'nın 2. etap projesini tamamlama aşamasına geldi. İçerisinde kültür evi, misafirhane, sosyal tesis ve müze binasının bulunduğu projeyi yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2019 yılı ilk aylarında Manisa'ya güzel bir yatırımı daha kazandıracaklarını belirterek Mesir Tabiat Parkı'nın vatandaşların uğrak mekanlarından biri haline geleceğini dile getirdi.

Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mesir Tabiat Parkımızın ilk etabını geçtiğimiz yıl yenileyerek hizmete açmıştık. Şimdi de parkın üst bölümünde yaklaşık 150 dönüm arazi üzerinde yaptığımız 2. etabımızı da tamamlama aşamasına geldik. 2019 yılı ilk aylarında açmayı planlıyoruz. Sanat atölyesi, müze, misafirhane, sosyal tesis, otopark, mesire alanları ve yapay şelaleden oluşan projemiz tamamlandığında Manisalılara hitap edecek çok güzel bir alan olacak” şeklinde konuştu.