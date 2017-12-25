Mesir’in çayı, lokumu derken helvası da yapıldı

Geçmiş yıllarda lokum çeşitleri ve çayı yapılan Mesir şimdi de Mesirli tahin helvası olarak piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Yavuz Sultan Selim’in eşi Ayşe Hafsa Sultan’ın yakalandığı amansız hastalığı iyi eden ve 41 çeşit baharattan yapılan şifalı Mesir macunu bu yıl geleneklere uygun olarak 478’inci kez Sultan Camii’nin minare ve kubbelerinden halka saçılacak. Geçmiş dönemlerde macunun yanında çayı ve lokum çeşitleri yapılan Mesir’in şimdi de helvası yapıldı. Uzun uğraşlar sonucu uygun kıvamı bularak ilk ürünleri çıkaran Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneğinde yeni ürünün tanıtımı yapıldı.

2018 yılında 478’incisi gerçekleştirilecek olan Manisa Mesir Macunu Festivaline yeni bir ürünle girmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, “478’inci Mesir Festivalimiz 2018 senesinde yine Mart ayında başlayacak ve 24-29 Nisan tarihleri arasında festivalimiz kutlanacak. 60 yıldan beri geleneği sürdürmeye gayret eden derneğimiz çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Esas gelenek ürünümüz Mesir macunu fakat son yıllarda artık gelişen çağımızda hem piyasaya uymak için hem de vatandaşlarımıza, çocukların, yaşlıların Mesir’i yiyemeyen vatandaşlarımız için geçmişte birkaç ürünle takviye yapmıştık. Geleneksel Mesir macununun haricinde çayını yapmıştık yine macunun içinde bulunan 41 çeşit baharatla çayı buluşturmuştuk. Çok güzel ve olumlu tepkiler almıştık satışı devam ediyor. Onun haricinde lokumunu yapmıştık. Lokum da Türkiye’nin bir değeri, baharatla uyuşan bir ürün olacağını düşünmüştük ve lokumunu yapmıştık. Bu ürünümüz de satışta olan, Mesir macunumuza destek veren, Mesir’i ve Manisa’yı tanıtan ürünler. Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda bu yıl tekrar yeni bir ürünle halkımıza hizmet vermek için tahin helvasını Mesir’le buluşturduk. Tahin helvası da kış aylarında çok fazla tüketilen, kış aylarında sıcak tutan bir ürün. Tahin helvasını da yüzde yüz şekerden yaptık ve içinde yine geleneğe uygun olan 41 çeşit baharatımızı aynı şekilde tahin helvasıyla buluşturduk. Bu tanıtımdan sonra satışa sunacağız” dedi.

Ticari kaygı yerine tanıtım ön planda

Dernek olarak yeni ürünler çıkarırken ticari bir kaygı yerine Manisa ve Mesir’i tanıtmayı ve baharatın uyuşabileceği ürünler çıkarmayı amaçladıklarını kaydeden Tanık, şunları söyledi:

“Buradaki amacımız biz bunu ticari olarak düşünmüyoruz. Baharatın uyuşabileceği ürünlerde çeşit gamımızı, ürün gamımızı fazlalaştırarak dolayısıyla Manisa’nın tanıtımına katkı sağlamasını umuyoruz. Yaptığımız çalışmalar bundan ibaret.”

Mesir macununun tarihi

Türkiye’de Kırkpınar yağlı güreşlerinden sonra en eski gelenek olan Mesir Festivali, 478 yıl önce ortaya çıktı. Amansız bir hastalığa yakalanan Yavuz Sultan Selim’in eşi, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan, Sultan Camii Külliyesinde idareci olarak görev yapan devrin ünlü hekimi Merkez Efendi’nin 41 çeşit baharatın karışımıyla hazırladığı Mesir macunuyla şifa buldu. Hafsa Sultan, hastalığa şifa olan macunun halka da saçılmasını istedi. O günden sonra her yıl Mesir macunu saçılarak bugün 478’inci yılı bulan bir gelenek haline geldi. Mesir macununun hazmı kolaylaştırıcı, kuvvet verici, cinsel uyarıcı, iştah açıcı, yorgunluk giderici, zehirli hayvanların zehirlerine karşı bağışıklık kazandırıcı özelliği yanı sıra birçok derde şifa olduğuna inanılıyor.

Mesir’in içindeki baharatlar

Mesir macununda şu baharatlar yer alıyor:

“Karanfil, yenibahar, zencefil, galanga, karabiber, kırım tartar, kişniş, havlican, kebabe, hindistan cevizi, anason, hıyarşenbe, sakız, safran, ud-ül kahar, çöpçini, hardal, portakal kabuğu, tarçın, mirsafi, iksir, çivit, meyanbalı, kalemi barit, tiryak, sarı halile, kara halile, raziyane, kimyon, zerde çöp, tarçın çiçeği, Hindistan çiçeği, çörek otu, darı fülfül, ravent, limon tozu, kakule, sinameki, vanilya, topalak ve şeker.”