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13 Eylül 2017 16:56

MESOB Başkanı Geriter’den Başkan Ergün’e davet

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret ederek, bu yıl 30’uncusu düzenlenecek olan Ahilik Haftası etkinliklerine davet etti.

MESOB Başkanı Geriter’den Başkan Ergün’e davet

13 Eylül 2017 16:56


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ’de düzenlenen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının ardından MESOB Başkanı Hasan Geriter’i ağırladı. Oda Başkanı Geriter, 18-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Ahilik Haftası kutlamalarına Başkan Ergün ile MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ve yönetim kurulu üyelerini davet etti. Oda Başkanı Geriter, kendileri için oldukça önemli olan bu programda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyacaklarını söyledi.


Dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, hoşgörünün, bilginin, birliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini içinde barındıran Ahilik kültürünün Türk-İslam kültürünü yansıtan bir esnaf teşkilatı olduğunu ifade eden Başkan Ergün, “Asırlar öncesine dayanan geçmişiyle ahilik, devlete ve millete sadakatin en önemli örneklerini sergilemiştir. Ahilik, fitne ve fesattan uzak; kardeşlik, birlik, beraberlik gibi değerleri özünde toplayan, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat düsturu, dünyada benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesidir. Ahilik özü itibari ile güzelliği, doğruluğu, dürüstlüğü temsil ederken aynı zamanda küçüğün büyüğüne saygısını ifade eder. Bu kapsamda, bu önemli günün arifesinde esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum” dedi.




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