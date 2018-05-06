MESOB’ta Başkan Geriter tek listeyle yeniden başkan seçildi

Olağan Genel Kurulunda tek listeyle seçime giren mevcut başkan Hasan Geriter güven tazeledi.

MESOB 27. Olağan Genel Kurulu, özel bir otelde gerçekleştirildi. Divan başkanlığına Ahmet Duman’ın seçildiği genel kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren MESOB Başkanı Hasan Geriter, kendilerine bağlı 93 oda ve 48 bin esnaf üyesiyle Türkiye’de esnaf ve sanatkarlarının yüzde 2,5’ini temsil ettiklerini belirterek, esnafa devlet tarafından verilen kredi destelerini kimsenin birtakım bahanelerle engellememesi gerektiğini vurgulayarak, "Bankalar kara liste bahanesiyle esnafın önünü tıkıyor. Bir an önce etkin sicil affı çıkarılmalı ve esnaf bankaların keyfine bırakılmamalı. Mutlaka bankaların yeni çıkarılacak olan sicil affına uymaları sağlanmalı. Sigortalılıkta SSK’lı ve Bağ-Kur’lu ayrımlarına son verilerek tüm kesimler için sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalıdır. Emeklilik prim gün sayısı tüm çalışanlar ile esnaf ve sanatkar için eşit olmalıdır. Altmış günden fazla prim borcu olan Bağ-kurlu esnaf ve sanatkarımız sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Diğer kesimlerde olduğu gibi esnaf ve sanatkar da prim borcu olsa dahi sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmelidir. KOSGEB desteklerine esnaf ve sanatkarlar için kota ayrılmalıdır. Bu desteklerin esnaf ve sanatkarlarımız tarafından daha kolay kullanılması sağlanmalıdır. Yatırım teşvikleri genelde tacir ve sanayi işletmeleri için uygulanmaktadır. Bu teşvikler esnaf ve sanatkârı kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Bölgesel kalkınma planlarında esnaf ve sanatkâra da yer verilmelidir. Meslek odaları ile KOSGEB, kalkınma ajansı gibi destek kuruluşları birbirinden koordinasyonsuz faaliyet göstermektedir. Bu olumsuzluk kaldırılmalı, esnaf ve sanatkarın teşvik, hibe ve desteklerden faydalanması sağlanmalıdır" dedi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Geriter yeniden seçilerek güven tazeledi.

Genel kurula Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve üyeler katıldı.

MESOB Başkanı Hasan Geriter başkanlığındaki yönetim kurulunda Halim Şener, Mehmet Akgül, Faruk Ulaş, Osman Çakar, Mustafa Kemal Alacalı, Murat Dağıstanlı, Ergün Çolak ve Tahir Memişler. Yedek üyeler Mehmet Çetin, Ali Arslan, Zekeriya Açıkgöz, Kadir Dilşeker, Cenk Vatansever, Ali Bartu, Mehmet Özçetin, Muhsin Çelik ve Ali Örs yer aldı.