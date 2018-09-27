Mesut Özgür Salihli Belediyespor'da

Ggrup ekiplerinden Salihli Belediyespor, Bursaspor altyapısında yetişen 28 yaşındaki Mesut Özgür'ü transfer etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta şampiyonluk hedefleyen ve lige Urganlıspor galibiyeti ile başlayan Salihli Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Pazar günü deplasmanda Altıova Belediyespor'un konuğu olacak olan Teknik Direktör Ozan Dombaz yönetimindeki Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Bursaspor altyapısında yetişen ve 15 yaşındayken Bursaspor ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Mesut Özgür'ü transfer ederek renklerine bağladı.

Yeşil-beyaz renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atan Mesut Özgür, bundan sonra Salihli Belediyespor'un başarısı için mücadele edeceğini söyledi. Özgür'ün stoper ve ön libero mevkiinde görev yaptığı öğrenildi.

1990 Bursa doğumlu olan Mesut Özgür, futbola 2001 yılında Bursaspor'da başladı. 2005 yılında Yeşil Beyazlı ekiple profesyonel sözleşmeye imza atan sağ bek, beş sezon profesyonel olarak Bursaspor'da oynadıktan sonra 2010 yılında Yalovaspor'a transfer oldu. Ardından Aydınspor 1923, Fethiyespor, Yeşil Bursa ve Mudanyaspor formaları giyen Mesut Özgür, geçtiğimiz sezonu Zaferspor'da tamamladı. 2. Ligde 5, 3. Ligde 86 ve BAL'da ise 63 maça çıkan Mesut Özgür ayrıca U-15 ve U-16 kategorilerinde 7 kez milli formayı giydi.