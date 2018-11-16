Mevlid-i Nebi Haftası başlıyor

Bu yılın temasının “Hz. Peygamberimiz ve Gençlik” olarak belirlendiğini kaydeden Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, hafta boyunca vatandaşlara ‘Peygamberimiz insan ve din', 'İyilik ve ihsan', 'Peygamberimiz ve gençlik' ile sorulu cevaplı 'Pratik cep ilmihali' kitapları ve gül dağıtılacağını belirtti.

Manisa Müftüsü Sinan Cihan Müftülük Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısıyla Mevlid-i Nebi Haftasında yapılacak etkinlikler hakkında açıklamalarda bulundu. Mevlidi-Nebi Haftasını en güzel şekilde idrak etmek için çeşitli programlar hazırladıklarını kaydeden Müftü Cihan, “19 Kasım Pazartesiyi Salıya bağlayan geceyi Mevlid Kandilini idrak edeceğiz. Programın ana başlığını gençler oluşturuyor, gençlerle buluşacağız. 23 Kasım'da Şehzadeler Belediyesi Bedesten Salonunda saat 17.00'da Hz. Peygamberimiz ve Gençlik konulu panel düzenlenecek. Bu programın başından sonuna kadar ön hazırlıklar dahil hep üniversite öğrencileri gençlerimiz tarafından tasarlandı. Gençlerle sabah namazlarında buluşacağız. 18 Kasım Pazar günü saat 12.00'da Karaköy Attarhoca Camii'nde Kur-an'ı Kerim ziyafeti olacak. 19 Kasım Pazartesi günü bayanlara yönelik saat 11.00'de Laleli Mesir Camii'nde ve aynı gün saat yatsı namazından sonra Sultan Cami'nde Mevlid Kandili Programı düzenlenecek. aynı gün yatsı namazından önce başlayıp, yatsı namazı sonrasına kadar de devam edecek olan ve bütün vatandaşlarımızın katılabileceği bir Mevlid Kandili Programı düzenlenecek” diye konuştu.

Müftü Cihan, hafta kapsamında şehit yakınları ve gazilerin, huzurevlerinin, hastanelerinin, cezaevlerinin ziyaret edileceğini de belirterek, “Bu ziyaretlerimizde Peygamber Efendimizin (S.A.V.) göstermiş olduğu ilgi ve alaka gösterilmiş olacak. İnşallah bu programlarla Peygamber Efendimizin gençlere verdiği önem tekrar gündemimize dahil olacak. Sosyal hayatımızda, iş hayatımızda gençlerle olan iletişimimizin yeniden gözden geçirilmesine, güçlendirilmesine, olması gereken ölçülere ulaştırılmasına katkı sağlayacağına ümit ediyoruz.” dedi.

"Gençlere ulaşmanın yollarını aramak gerekiyor"

Gençlerle sağlıklı bir iletişim kurabilmek için öncelikle gençlere ulaşabilmenin yollarını aramak gerektiğini söyleyen Cihan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu programlar sayesinde ortaokul ve lise gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda üniversiteli gençlerle irtibata geçmeye çalışıyoruz. Gençlerimizin davet ettiği yerlere gidiyoruz. Gençlerle bu iletişimi nasıl devam ettireceğiz. Bunun birkaç ayağı var. Bunlardan bir tanesi hiçbir gencimizi kategorize etmeden, sınıflandırmaya tabi tutmadan, sadece insan oldukları için, sadece genç oldukları için, değerli oldukları noktasından hareketle gençlerimizi karşımıza değil yanımıza almalıyız diye düşünüyoruz. Bunlara hitaben kullanacağımız dil hiçbir zaman eleştirel bir dil olmamalı, uzaklaştırıcı, rencide edici, kırıcı bir dil olmamalı. Bizim yetişkinler olarak, Müftülük çalışanları olarak bu gençlerimize güzel örnek olmak gibi mükellefiyetimiz var, sorumluluğumuz var. Bizim söylemlerimiz, davranışlarımız bu gençlere örnek olmalıdır. Bu sadece bizim değil, bütün yetişkinlerin sorumluluğundadır.”