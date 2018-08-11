Mevsimlik işçilere otel konforunda konaklama tesisi

20 ailenin konakladığı tesiste, ailelerin sağlık ihtiyaçlarından çocuklarının eğitimlerine kadar her türlü temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Türkiye genelinde pilot 10 ilde uygulanmaya başlanan mevsimlik tarım işçileri için konaklama tesisi yapım projesi içerisinde yer alan Manisa’da, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Akhisar ilçesi Beyoba Mahallesinde ’Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Tesisi’ inşa edildi. 7 bin 611 metrekare alan içerisinde kurulan ve ilk defa bu yıl hizmet veren geçici konaklama tesisinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelen 20 aile kalıyor. 779 bin 696,45 lira bedel ile 200 kişi kapasiteli konaklama tesisinde çalışmaya gelen her aile için 1 mutfak, 1 banyo ve tuvaletten oluşan 17 metrekarelik yaşam alanı yer alıyor. Ayrıca tesislerde kadın ve erkekler için düzenlenen aktiviteler için 295 metrekareden oluşan 2 adet salon, yine kadın ve erkekler için 2 adet mescit, dinlenme odası, işçilerin muayene edilmesi amacıyla 1 adet revir ve görevli personelin kaldığı idari bina ile lavabo, depo, mutfaktan oluşan ortak yaşam alanı bulunuyor.

Manisa’ya yılda 20 bin işçi geldiği tespit edildi

Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Tesisi hakkında bilgi veren Manisa Vali Yardımcısı Abdullah Etil, 2017/6 Sayılı Başbakanlık genelgesi ile mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla bulundukları illerden Manisa’ya gelen vatandaşların ve ailelerin bu süreçte yaşadıkları sorunların giderilmesi amacıyla çalışma yürütüldüğünü söyledi. 200 kişilik inşa edilen tesiste 20 ailenin toplamda ise 147 kişinin kaldığını belirten Etil, "Manisa’ya çok eski yıllardan beridir mevsimlik tarım işçileri gelmektedir. Gelen işçiler mevsimine göre domates, biber, üzüm ve zeytin hasadın da çalışmaktadır. Yapılan tespitlere göre ilimize yılda 20 bin civarında mevsimlik tarım işçisinin geldiğini belirledik. 2017/6 Sayılı Başbakanlık genelgesi doğrultusunda bu işçilerin şartlarının iyileştirmesine yönelik hazırladığımız projeyi Manisa Valimiz onayı ve bakanlığında uygun görmesiyle birlikte hayata geçirdik. Genelgeye uygun olarak hazırlanan tesisimizde 200 kişinin kalabileceği kapasitede yapıldı. Şuanda burada 20 aile çocuklarıyla birlikte 147 vatandaşımız kalmaktadır. Buradaki en önemli husus, düzenlenen aktiviteler için 295 metrekareden oluşan ortak yaşam alanının bulunmasıdır. Tesislerden Türkiye’de, Manisa’mız dahil birkaç tane var. Manisa’da ilk defa yapıldığı için eksikliklerimizi yerinde gördükçe geliştireceğiz" diye konuştu.

İşçiler isterse kurslardan faydalanacak

Tesiste kalan işçi ve çocuklarının sağlık durumlarının düzenli olarak kontrol edileceğini, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince işçi ailelerine eğitim hizmetleri verileceğini kaydeden Etil, "Sağlık ekiplerimiz burada belirli günler gelerek, hem eğitim çalışması hem de burada yaşayanların tedavilerine dönük muayenelerini yapacak. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Müdürlüğümüzün görevli psikologları hem çocuklarla ilgili hem de aileler ile ilgili özellikle kadınlara yönelik çalışmalar yapacak. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de buraya gelerek çocukların okullarından geri kalmamalarına yönelik eğitim çalışmaları yapacak. Ayrıca yetkililer büyüklere yönelik istenilirse okuma-yazma veya değişik meslek gruplarında kurslar açacağız" dedi.

Tesisler il geneline yaygınlaşacak

Kurumların hizmetine tahsis ettikleri araç ile sadece tesiste konaklayan işçilerle sınırlı kalmayarak, kente gelen 20 bin işçiye ulaşarak çalışmalar yaptıklarını dile getiren Etil, "Mevsimlik tarım işçileri geçici konaklama tesisi çalışmaları ilimizde Çalışma ve İş Kurumu tarafından sürdürülüyor. Orada görevli personelimiz var. Onlar ilimizin çeşitli yerlerinde yer arayışı yapıyor. Şu an için Manisa’da yer bulma da sıkıntımız var. Burasının çok beğenilmesinin ardından biraz daha kolay yer bulacağımıza inanıyoruz. Bu konuda belediye başkanlıklarımıza, kaymakamlıklarımızla iş birliği içerisindeyiz. Şu an Saruhanlı ilçemizin Mütevelli Mahallesi’nde de bir çalışmamız var. Eğer imar sorununu halledersek, tesis önümüzdeki yıla yetişebilir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Tesisteki diğer aileler gibi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden Manisa’ya çalışmaya gelen mevsimlik işçi Sedat İnan, "Sivas’ta olsun, Afyon’da olsun tarlada elektriği olmayan çadırlarda kalıyoruz. Buraya geldik. Allah’a çok şükür sıcak suyundan çocukların oyuncaklarına kadar, oturma yerimiz dahil konferans salonumuz dahi var. Dört dörtlük tesis çok memnunuz" dedi.