Alaşehir Belediyesi, kentin sembollerinden olan Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı çevresindeki yol genişletme ve düzenleme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, meydan çevresini Alaşehir'e ve adına yakışır hale getirdi. Önceki gün trafiğe açılan yol Alaşehirliler tarafından büyük beğeni kazandı.

Alaşehir'in en işlek merkez meydanı olan Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı çevresinde önceki hafta başlayan yol genişletme ve düzenleme çalışmaları belediye ekiplerinin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmesi ile kısa sürede tamamlandı. Vatandaşların talepleri üzerine başlayan ve çok kısa sürede tamamlanan genişletme çalışmalarının ardından, trafik güvenliğini artırmak ve yolları daha modern hale getirmek amacıyla yol, çizgi ve bordür çalışmalarıyla birlikte meydan çevresi daha modern bir görünüme kavuştu. Vatandaşlar belediyenin yapmış olduğu çalışmadan son derece memnun olduklarını belirterek, başta Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

“Üretken belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz"

İlçe merkezinin en işlek caddelerinden olan meydan çevresinde tamamlanan yol genişletme, düzenleme ve peyzaj çalışmalarının ardından bölgenin daha ferah bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, ”Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm ekiplerimiz ile birlikte, üretken belediyecilik anlayışı ve hizmet sevdamız ile hareket ediyoruz. Bu kapsamda, Alaşehir'in merkez meydanı olan Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı bölgesinde ulaşım ve yaya trafiğinin çok daha rahat akması için vatandaşlarımızın talepleri üzerine çalışmalarımızı kısa süre önce başlattık. Hayırlısı ile çok kısa sürede tamamlanan çalışmaların ardından meydan çevremiz yepyeni bir görünüme kavuştu. Gece gündüz demeden bölgenin bir an önce trafiğe açılması adına mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.