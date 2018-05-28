Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Çalışmalar, Demircililer tarafından takdirle karşılandı.

İl genelinde bulunan mezarlıkların temizliği konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına Demirci ilçesiyle devam etti. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kabir ziyareti yapacak olan vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için hummalı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demirci ilçesinde ve mahallelerinde bulunan mezarlıklarda ot temizliği, yol düzenlemesi ve ilaçlama çalışması başlattı. Demirci halkı tarafından takdirle karşılanan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken, vatandaşlar çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.