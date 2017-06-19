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19 Haziran 2017 18:23

Mezarlıklarda bayram hazırlığı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda hazırlıklara başladı.

Mezarlıklarda bayram hazırlığı

19 Haziran 2017 18:23


Ramazan Bayramı öncesinde Akhisar Mezarlığı’nda bayram boyunca ibadetlerini yapacak olan vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşması noktasında gerekli çalışmalar başlatıldı. Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri ile birlikte inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özellikle Arife günü ve bayram süresince mezarlıkları ziyaret edecek olan vatandaşların herhangi bir olumsuzla karşılaşması için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Genç, sadece Akhisar’da değil il genelinde bu çalışmaların devam ettiğini söyledi.




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