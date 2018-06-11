Mezarlıklardaki çalışmalar devam ediyor

Genç, mezarlık çevresinin de duvar ile örüldüğünü belirtti. Mahalle Muhtarı Ramazan Dülger ise mezarlık çalışmalarından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Allah Cengiz Başkanımızdan bin kere razı olsun” dedi.

Vatandaşların Ramazan Bayramı’nda yakınlarının kabirlerini ziyareti esnasında sorun yaşamaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Faik Şentürk ve yetkili personelleri ile birlikte Kula ilçesi Sandal Mahallesi mezarlığındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Mezarlık çevresindeki duvar eksikliğinin de çözüldüğünü belirten Genç, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak il genelindeki mezarlıklarda düzenli olarak temizlik ve bakım onarım çalışması yapılıyor. Ramazan Bayramı öncesinde de bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yakınlarının kabirlerini ziyaret ederken herhangi bir sorun yaşamaması mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Kula ilçemiz Sandal Mahallesinde bulunan mezarlık çevresinde duvar sorunu yaşanıyordu. Bu sorunu da giderdik. Mezarlık çevresine duvar örüldü. Temizlik de yapılıyor. Bu çalışmalarımız vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için” dedi.

Sandal Mahallesi Muhtarı Ramazan Dülger ise çalışmalardan memnun olduklarını belirtti. Dülger, “Manisa Büyükşehir Belediyesini yaptığı bu çalışmalardan çok memnunum. Allah bin kere razı olsun. Biz daha önce buralara zor giriyorduk. Şimdi temizlik yapılıyor, bakım onarım yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den Allah razı olsun” dedi.