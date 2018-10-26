Mezun olduğu okulda adı yaşayacak

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz ay içerisinde lösemi hastalığına yenik düşerek 18 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Anıl Bozkurt'un ailesi, oğullarının mezun olduğu Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi'ne çeşme hayrı yaptırdı.

Eylül ayı içerisinde yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Mehmet Anıl Bozkurt, kısa bir süre tedavi gördüğü hastanede lösemi hastalığına yenik düşerek 18 yaşında hayatını kaybetti. Bozkurt'un acılı ailesi, oğullarının adının yaşatılması ve unutulmaması için Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi'ne çeşme hayrı yaptırdı. Kula protokolünün katılımıyla okul bahçesinde açılışı yapılan çeşme, okul öğrencilerine kazandırıldı.

Oğlunun tek hayalinin deniz subayı olmak olduğunu ve lösemi hastalığına yakalandığı gün Deniz Harp Okulu kazandığını öğrendiğini belirten acılı baba Yunus Bozkurt, oğlunun adının yaşatılması ve unutulmamasını başarılı bir şekilde mezun olduğu okuluna çeşme yaptırdığını söyledi.

Açılış programına katılan Kula Kaymakamı Kemal Duru ise, genç yaşta hayata gözlerini kapayan Mehmet Anıl Bozkurt'u rahmetle yad ettiğini dile getirdi. Okul hayatı boyunca birbirinden farklı başarılara imza atan ve özellikle şiir okuma konusunda Kula'da çeşitli etkinlikler katılarak büyük beğeni toplayan genç Anıl'ın başarılarını tüm eğitim camiası tarafından sürekli konuşulduğunu belirten Kaymakam Duru, acılı aileye yaptıkları hayırdan dolayı teşekkür ederek, genç Mehmet Anıl'ı asla unutmayacaklarının altını çizdi.

Açılışın ardından programa katılanlara Mehmet Anıl bozkurt ruhuna tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.

Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi yapılan açılış programına, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Özel ile Hüseyin İzci, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, Kulalı hayırsever Eczacı Selim Palanduz sivil toplum kuruluş başkanları, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve Mehmet Anıl Bozkurt'un ailesi ve arkadaşları katıldı.