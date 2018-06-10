Mezuniyet coşkusunu ve ayrılık üzüntüsünü birlikte yaşadı

Düzenlenen törenle keplerini havaya fırlatan öğrenciler, öğretmenlerinden ayrılacak olmanın da üzüntüsünü yaşayıp göz yaşlarına hakim olamadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitimlerini tamamlayan minik öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Öğretmenlerinden başarı belgeleri olan karnelerini alan minik öğrenciler mezuniyetin coşkusunu doyasıya yaşadı. Mezuniyet töreninin sonunda keplerini havaya atan minik öğrenciler, çok sevdikleri öğretmenlerinden ayrılacak olmanın da üzüntüsünü yaşadı.

Öğretmenlerine sarılan minik öğrenciler göz yaşlarına hakim olamadı. Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak her yıl olduğu gibi duygusal bir mezuniyet töreni geçirdiklerini belirten Kreş ve Gündüz Bakımevi sorumlusu Başak Ustamehmetoğlu, "Çocuklarımızın bir kısmı aramızdan ayrılıyor. Burada eğitimlerini tamamlayan minik öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Umarız hepsi gelecekte iyi yerlerde olurlar ve bizde bununla gururlanırız” dedi.