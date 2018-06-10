Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 11:51

Mezuniyet coşkusunu ve ayrılık üzüntüsünü birlikte yaşadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören minik öğrenciler karne alarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

Mezuniyet coşkusunu ve ayrılık üzüntüsünü birlikte yaşadı

10 Haziran 2018 11:51

Düzenlenen törenle keplerini havaya fırlatan öğrenciler, öğretmenlerinden ayrılacak olmanın da üzüntüsünü yaşayıp göz yaşlarına hakim olamadı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitimlerini tamamlayan minik öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Öğretmenlerinden başarı belgeleri olan karnelerini alan minik öğrenciler mezuniyetin coşkusunu doyasıya yaşadı. Mezuniyet töreninin sonunda keplerini havaya atan minik öğrenciler, çok sevdikleri öğretmenlerinden ayrılacak olmanın da üzüntüsünü yaşadı.


Öğretmenlerine sarılan minik öğrenciler göz yaşlarına hakim olamadı. Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak her yıl olduğu gibi duygusal bir mezuniyet töreni geçirdiklerini belirten Kreş ve Gündüz Bakımevi sorumlusu Başak Ustamehmetoğlu, "Çocuklarımızın bir kısmı aramızdan ayrılıyor. Burada eğitimlerini tamamlayan minik öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Umarız hepsi gelecekte iyi yerlerde olurlar ve bizde bununla gururlanırız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    36°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç