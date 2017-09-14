MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açılış için Manisa’ya gelecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin 40 yıllık atık sorununa son vermek amacıyla yapımını tamamladığı Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Alanı’nı 4 Ekim’de düzenleyeceği törenle hizmete alacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 4 Ekim’de açılışı yapılacak olan tesis için Ankara’ya giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye davetiye verdi. Olumlu yanıt alan Başkan Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açılış törenine katılacağını duyurdu. Başkan Ergün, aynı zamanda tüm vatandaşları tesisin açılış törenine katılması için davette bulundu.