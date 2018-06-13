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13 Haziran 2018 19:09

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: “MHP Türkiye’nin sigortasıdır”

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim çalışmalarını, seçim bölgesi olan Manisa’da sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP’li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: “MHP Türkiye’nin sigortasıdır”

13 Haziran 2018 19:09

“MHP Türkiye’nin sigortasıdır” diyen Akçay "24 Haziran seçimlerinde Türkiye ‘Üç Hilal’de uzlaşacak, Cumhur İttifakı’nda kucaklaşacaktır" dedi.


MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ve yönetim kurulu ile milletvekili adayı Hüseyin Şahin Erturun’un yer aldığı ziyarette Akçay “MHP Türkiye’nin sigortasıdır” dedi.


“24 Haziran Türk Milleti için var olma, yok olma mücadelesidir” diyen Akçay “Söz konusu vatandır, bağımsızlıktır. Milli bekamızın korunmasıdır. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin kurtuluş ümididir. MHP Türkiye’nin sigortasıdır. MHP var olduğu müddetçe Türkiye de var olacaktır. 24 Haziran’da Türkiye ‘Üç Hilal’de uzlaşacak, ‘Cumhur İttifakı’nda kucaklaşacaktır” dedi.


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin önemine dikkat çeken MHP’li Akçay “Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ittifakı olan Cumhur İttifakı ile karşı tarafta yer alan, curcuna olan beş benzemez yıkım ittifakı yarışacak. Milletimiz bu ittifakı elinin tersi ile itecektir. Seçimleri, milletimizin sağduyusu galip gelip, yapım ittifakı olan Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 1. turda yüksek oy oranı ile seçilecektir. Çünkü Cumhur İttifakı, milli bir ittifaktır. Cumhur İttifakı mecliste güçlü bir şekilde ağırlıklı sayıya ulaşıp, partimiz MHP de parlamentoda çok güçlü bir şekilde temsil edilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.


“Cumhur ittifakı millet aklı, milli bekanın teminatıdır” diyen Akçay, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, yürütme daha güçlü, meclis daha etkili, yargı daha bağımsız ve tarafsız olacaktır” dedi.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da ziyaretlerinden dolayı MHP Grup Başkanvekili Akçay ile partililere teşekkür ederek, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.




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