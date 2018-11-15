MHP Manisa'da Cengiz Ergün'e güveniyor

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından aralarında Manisa'nın da bulunduğu 5 büyükşehirin başkan adayları açıklandı. MHP Genel Merkezi tarafından 2009 yılında Manisa Belediye Başkanı, 2014'te Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yeniden aday gösterildi. Başkan Ergün adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından teşekkür yazısı paylaştı.

Manisa'da son iki dönemdir biri Manisa Belediyesi diğeri Manisa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere iki dönemdir MHP'den başkan seçilen Cengiz Ergün, partisinin genel merkezinin de güvenini kazanarak yeniden aday gösterildi. Yeniden aday gösterilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sosyal medya hesabı üzerinden, "Bugün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz tarafından şahsımın yeniden Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu resmi olarak açıklanmıştır. Öncelikle şahsıma olan güvenleri ve yeniden aday göstermeleri nedeniyle başta bilge liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz'a, genel merkezimizin tüm değerli yöneticilerine, MHP il, ilçe teşkilatları ile Ülkü Ocakları il ve ilçe teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere güvenen ve inanan kıymetli hemşehrilerimden 2009'dan bu yana aldığım güçle Manisa'ya hizmet etme sevdasıyla bugüne kadar aşkla ve şevkle hizmet verdik. Bundan sonra da ilk günkü heyecan ve şevkle Manisamıza en güzel hizmetleri vermek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin örnek ve üretken belediyecilik anlayışını ortaya koyduğumuz ve koyacağımız güzel projelerle tüm yurtta göstermek için canla başla çalışmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Bir kez daha Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere, tüm Manisalılara teşekkür ediyor; kamunun kaynaklarını gözümüz gibi koruyarak hizmet vermeye devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Teşekkürler Manisa" ifadelerini kullandı.