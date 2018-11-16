MHP Selendi Teşkilatı Ankara'da temaslarda bulundu

Selendi'nin MHP'li Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, belediye meclis üyeleri ve ilçe teşkilatı ile birlikte Ankara'da temaslarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden MHP Selendi İlçe teşkilatı Bahçeli'ye el dokuma namazlık ile ilçeye has yerli ürünlerden oluşan hediye takdim etti.

MHP Selendi İlçe Teşkilatının Ankara temaslarına Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, Ülkü Ocakları Başkanı Tolga Göktaş, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Kahraman, Selendi eski ilçe başkanlarından Yasin Topcan ve Niyazi Atalay, Selendi Ülkü Ocakları eski başkanı Şaban Akgün, Ülkü Ocakları yöneticileri, Selendi Belediye Meclis Üyeleri ile Selendi İlçe yöneticileri katıldı.

TBMM'de düzenlenen MHP Grup Toplantısı'na katılan Selendi MHP teşkilatı, MHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Selendi MHP Teşkilatı ayrıca, Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'u da ziyaret etti.

Yaptıkları ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, “MHP Selendi İlçe Başkanımız ve yönetimi, belediye meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, Selendi Ülkü Ocakları Başkanımız ve yönetimi olarak partimizin grup toplantısına katılım sağladık. Liderimiz, Türkmen beyimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyin konuşmalarını dinledik. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendiyi grup toplantısının akabinde makamında ziyaret ederek kültürümüzün bir parçası olan el dokuma namazlık ile ilçemizin yerli ürünlerinden oluşan hediyemizi takdim ettik ve çalışmalarımız hakkında kendilerine bilgiler verdik. Liderimiz, tüm Selendili hemşehrilerimize selamlarını gönderdi. Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendiye bizlere gösterdiği samimi yakınlıktan dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.