MHP yönetiminden Başkan Kayda’ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Akın ve Yönetimi, Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette MHP İlçe Başkanı Akın ve Yönetimi, ziyaret anısına Başkan Kayda’ya çiçek takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi.

MHP Salihli İlçe Yönetimini, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren ile birlikte makamında ağırlayan Başkan Kayda, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek MHP Salihli İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Akın ve Yönetimine teşekkür etti.