MHP’den Vali Güvençer’e ziyaret

Manisa Yunusemre MHP İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve yönetim kurulu üyeleri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Çelikkanat Yunusemre İlçe Başkanlığına geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde atandıklarını ve yeni yönetimlerini oluşturduklarını belirterek Vali Güvençer’e nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirtti. Çelikkanat, Vali Mustafa Hakan Güvençer’in de Manisa’ya yeni atanmasından dolayı kendisini tebrik etti.

Vali Mustafa Hakan Güvençer de ziyaretleri için Başkan Çelikkanat ve yönetimine teşekkür ederek başarılar diledi.