MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 24 Haziran tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri genel seçiminin ardından ilçe teşkilatlarının ve üyelerin seçim süresi boyunca gösterdikleri yoğun çabalar için teşekkür ziyaretlerinde bulundu. Kula’da da bir dizi ziyaretlerde bulunan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Teşkilatında partililer ile bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok’un karşıladığı milletvekili Akçay, ilçe teşkilatında partililer ile sohbet etti. Seçim süresi boyunca gösterdikleri yoğun çabanın karşılığını seçimlerin ardından aldıkların dile getiren Akçay, seçimlerde gece gündüz demeden çalışan ve görev alan tüm partililere teşekkür etti.

"MHP ile uğraşıp da iflah olan yoktur"

Akçay, Adalet ve Kalkınma Partisi ile ittifak yapmalarının diğer muhalefet partileri tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi. Milliyetçi Hareket Partisi’nin bozkurtların partisi olduğunu da vurgulayan Akçay, "Adalet ve Kalkınma Partisi ile ittifak yaptığımız eleştiren diğer partiler, öncelikle kendilerinin kimlerle ve hangi partiler ile ittifak yaptıklarına baksınlar. HDP’nin barajı geçebilmesi için kendi oylarının azalmasını bile göz önüne alan CHP’liler, bölücü terör örgütlerine varana kadar, onların siyasi sözcülerine açıktan destek vermiş ve onların barajı aşarak mecliste yer almalarını sağlamıştır. Bunu da bütün milletimiz görmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş milyonlarca vatandaşımız bundan çok büyük rahatsızlık duymaktadır. Bu rahatsızlığı seçimlerden sonra kamuoyuna yansıyan şekilde görmekteyiz. Milliyetçi Hareket Partisi ile uğraşanları, bizim partimize komplo kuranları, partimizin mecliste daha az yer alması adına çalışanları milletimiz asla affetmeyecektir. Bunlar da zaten şimdiden kendi dertlerine düşmüştür. Milliyetçi hareket Partisi’ne oyun oynayanlar ve düşmanlık yapanların bu yaptıkları burunlarından fitil fitil gelmek üzeredir. Etme bulma dünyası dedikleri de budur. Milliyetçi Hareket Partisi ile uğraşıp da iflah olan da yoktur. Yakın siyasi tarihimiz de bunu göstermektedir. Milliyetçi Hareket Partisi bozkurtların partisidir. Bizim partimiz adeta kendi küllerinden doğan bir partidir. Bütün kumpasları, tuzakları, düşmanlıkları ve hainlikleri eninde sonunda bertaraf etmiştir. Politikalarımızın ne kadar doğru ve yerinde olduğu da ortaya çıkmıştır. Bizi Adalet ve Kalkınma Partisi ile ittifak yapmakla suçlayıp eleştirenler, kimlerle ittifak yapıp kimlerle işbirliği yaptıklarını oturup düşünmeleri gerekir. Daha seçimlerden 3 ay evvel CHP ile asla ittifak yapmayacağız diye topluma beyanat verenler, 1 ay sonra CHP’nin paçasına yapışmışlardır. Bu ittifak halinde de HDP’ye destek vermişlerdir. HDP’nin Cumhurbaşkanı adayının cezaevinden çıkartılarak çalışma yapmasını açık açık ifade etmişlerdir. Bu işbirlikleri FETÖ, PKK, HDP ve CHP ile olan işbirlikleridir. O nedenle biz dedik ki, bir tarafta yapım ittifakı, diğer tarafta yıkım ittifakı. Seçim sonuçlarında da yapım ittifakı kazandı, yıkım ittifakı kaybetti. Bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasetinde çok daha güçlü, çok daha fazla hak ettiği yeri almak suretiyle çalışmalarımıza millet ve vatan uğruna devam edeceğiz. Gündemimizde, Milliyeti Hareket Partisi’nin seçim beyannamesinde yer alan hususları ve taahhütleri hayat bulması adına çalışacağız ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tüm hüküm ve kurallarıyla yerleşmesi için gayret içerisinde olacağız. Daima özyurdum ve vatanım, sonra partim ve ben anlayışıyla ve Cumhur İttifakı ruhuyla çalışmalarımız en iyi şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"OHAL’in sürüdürülmesi konusunda görüş bildirdik"

FETÖ ve terörle mücadelenin devam etmesi için OHAL’in biraz daha sürdürülmesi konusunda görüş bildirdiklerini de belirten Akçay, "OHAL’in uzatılması konusunda görüşlerimizi daha önce ifade etmiştik. Eğer hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın OHAL’in kalkması yönünde bir talebi olsaydı zaten yeni bir tezkere sunulmaması halinde OHAL kendiliğinden kalkmış olacaktı. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, tüm bu FETÖ ve terörle mücadelenin nihayete kavuşturulup başarılı olunması konusunda OHAL’in biraz daha devam etmesinde yarar gördüğümüzü ifade etmiştik. Bizim parti olarak görüşümüz ve kanaatimiz bu yöndedir. Ancak hükümetimiz devletin bütün kurumlarından alacağı somut bilgilerle oluşturacağı bir kanaat, Türkiye adına faydalı olacaktır. Her şey hükümetin takdirinde. Bu OHAL’in maksadı neydi. Bu FETÖ darbe girişimine katılanlarla ciddi bir şekilde mücadele etmekti. Terörle mücadeleyi daha rahat ve kesin sonuç almak için gerçekleştirmekti. Bu amaca makul olarak OHAL olmasa da terörle ve teröristlerle mücadeleyi gerçekleştirmeye yönelik yasal düzenleme ihtiyaçları da olabilir. O tür ihtiyaçlar olduğunda Milliyetçi Hareket Partisi gereken desteği vermeye hazırdır" dedi.

"Erken yerel seçim gündemimizde yok"

Partililer ile sohbet ettikleri sırada kendisine sorulan "AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın 3 parti anlaşırsa erken seçim olur" açıklaması ile ilgili görüşlerini de ifade eden Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi’nin gündeminde erken seçimin olmadığını, ancak hükümet ile yapılacak görüşmeler sonrasında ortak noktaya varılması halinde gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

İlçe Teşkilatında partililer ile bir süre sohbet ettikten sonra esnaf ziyaretine çıkan Akçay ve beraberindekiler, 24 Haziran seçimlerinde vatandaşların vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti. Her bir vatandaş ile sohbet etmeye çalışan Akçay, seçimlerin tamamlanmasının ardından hizmetlerine kaldıkları yerden devam edeceklerinin sözünü verdi.