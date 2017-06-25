MHP’li Akçay Kılıçdaroğlu’nun ‘Bozkurt’ işaretini yorumladı

Ancak kendileri bakımından bir sempati doğuracağını düşünüyorlar, düşünebilirler. Yapmaya devam etsinler. Hani belki 40 defa daha yaparlarsa ülkücü olurlar diye düşünüyoruz. Biraz daha devam etmelerinde fayda var” dedi.

MHP Manisa İl Teşkilatının il binasında düzenlediği parti bayramlaşmasına MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da katıldı. Partililere seslenen MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, eski il başkanlarından eczacı Cemil Çöllü’nün 25 Haziran 1979 tarihinde eczanesinde şehit edilişinin yıldönümü nedeniyle MHP olarak buruk bir bayram geçirdiklerini belirtti.

“CHP’nin yürüyüşü tutarsızlık”

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Erkan Akçay ise Türk ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutlayarak başladığı konuşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı tarafından başlatılan ‘Adalet Yürüyüşü’ hakkında yorumlarda bulunan Akçay, yürüyüşü tutarsızlık olarak değerlendirdi. Akçay, “Bir siyasi parti eğer bir konuda gündem belirleyip o gündemin gereği olarak bir çalışma yürütüyorsa, bunu da bir yürüyüşle ortaya koymuşsa öncelikle tutarlı ve ilkelli olması gerekir. Peki, nede tutarlı ve ilkeli olması gerekir? Bir; yürüyüş eyleminde, iki; adalet kavramına bakışında. Dolayısıyla bu tutarlılığı maalesef göremiyoruz. Ülkemizin milli birlik ve beraberliği için, şehitlerimiz için, terörü protesto için yürümeyen Cumhuriyet Halk Partisi toplumdaki adalet kavramı noksanlığını merkeze alarak yürümesini de doğrusu tutarlı bulmadığımızı ifade ediyoruz. Kendi takdirleridir ama bizim görüşümüz de bu şekildedir. Özellikle ana muhalefet görevi ve fonksiyonunu üstlenmesi gereken bir siyasi partinin öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve ülkenin genel siyasetinde sorumluluk ve inisiyatif alması gerekir. Sorumluluk ve inisiyatif alması gerektiği alanlarda bu sorumluluk ve inisiyatifleri almayan Cumhuriyet Halk Partisinin adeta sokaktan medet umarcasına bu tür çalışmaları yürütmesini biz kendi partimiz bakımından doğru bulmayız fakat bir taraftan birilerinin serbest bırakılmasına karşı çıkıp da ertesi gün bu kişiler tutuklandıktan sonra ona da karşı çıkmalarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Adalet anlayışında bir sıkıntı olduğunu da düşünebiliriz” dedi.

“Belki 40 defa yaparlarsa ülkücü olurlar”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü sırasında Bolu’dan geçerken kendisine yapılan bozkurt işaretine aynı şekilde karşılık vermesini de değerlendiren Akçay şunları söyledi:

“Bozkurt işareti dünyanın en güzel işaretlerinden bir tanesi ve bir sempati oluşturuyor. En kolay işaretlerden bir tanesi ama bozkurt işareti yapmakla ne ülkücü olunuyor ne Milliyetçi Hareket partili olunuyor. Ancak kendileri bakımından bir sempati doğuracağını düşünüyorlar, düşünebilirler. Yapmaya devam etsinler. Hani belki 40 defa daha yaparlarsa ülkücü olurlar diye düşünüyoruz. Biraz daha devam etmelerinde fayda var.”

“Manisa’daki zehirlenmeler ihmalden öte kastı çağrıştırıyor”

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan ve yüzlerce askerin zehirlenmesi olayıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Akçay, “Bu hadise maalesef gereken önemle ele alınmamıştır, gereken titizlik gösterilmemiştir. Hemen bir takım siyasi savunma mekanizmaları harekete geçirilmeye çalışılmıştır. Oysa sorumluluk sahibi kişilerin bakanların ve yetkililerin bu hadiseden dolayı hemen savunma refleksini geliştirmeden bu olayı bütün boyutlarıyla ortaya koymaları ve kamuoyunu aydınlatmaları, sorumlular hakkında da gerekli işlemlerin yapılmasına başlanması gerekirdi. Bu konuyla ilgili adli süreç başlamıştır. Umarız kısa zamanda adalet tecelli eder ve sorumlular da bulunur. Manisa’nın dışında Anadolu’nun muhtelif bazı yerlerinde de bu hadiselerin yaşandığını duyuyoruz. Buradan anlıyoruz ki bu münferit bir hadise değil. Manisa’da peş peşe 4 defa ve akşam yemeklerinden sonra başlanmış olması belli bir ihmalden öte sanki kastı çağrıştırmıştır. Bu şüpheleri yabana atmamak lazımdır. Her türlü ihtimali dikkate alarak buna ilişkin araştırmaların da yapılması gerekir.” şeklinde konuştu.

MHP İl Binasında yapılan bayramlaşma törenine MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile MHP İl Başkanı Erkan Öztürk’ün yanı sıra Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Buğra Çelikkanat, parti yöneticileri ve partililer katıldı.