MHP’li Akçay Kula’da iftara katıldı

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Kula’da partililer ile birlikte esnaf ziyareti yaparak, yaklaşan genel seçimler öncesinde destek istedi. Akçay esnaf ziyaretlerinin ardından düzenlenen iftar programına katıldı. İftarda konuşan MHP’li Akçay, 24 Haziran seçimleri için Millet İttifakı adı altında toplanan partilerin seçim propagandalarında bir dedikleri diğer dediklerine tutmadığını ifade etti. Akçay, “24 Haziran genel seçimlerine 17 günlük kısa bir süre kaldı. Gün geldi saat çaldı. Artık vatandaşlarımız seçim konusunda daha dikkatli adımlar atma konumundalar. Seçim çalışmalarımız kapsamındaki ziyaretlerimizden de görüyoruz ki, büyük bir ilgi var. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 25 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girecek olması da dikkatleri bir kat daha arttırmış durumda. Ve biz Cumhur ittifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi olarak büyük bir oy artışıyla 24 Haziran akşamı ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyoruz. Milletin temayülü bu yöndedir. Çünkü biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi 16 Nisan 2017 anayasa değişikliklerini hazırlayarak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini milletin onayına sunmuştu. Milletimizde bunu onayladı. 24 Haziran’da da yürürlüğe girecek inşallah. Bunu hazırlayan iki parti de Cumhur İttifakı adı altında Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde sağlayacağı çoğunlukla bu sistemi çok rahat yürürlüğe getirecek ve sistemi oturtacaktır. Bunu bir açıdan yapım ittifakı şeklinde ifade edebiliriz. Karşı ittifakta maalesef kafaları karışık, bir dedikleri bir dediklerine tutmuyor. Kimisi diyor eski sisteme geri döneceğiz. Kimisi diyor eski sisteme geri dönmesek de bu sistemi kabul etmiyoruz diyorlar ama yeni bir sistem de önermiyorlar. Dolayısıyla bir belirsizlik içerisinde, sadece olumsuzluk propagandası ve kaos pompalamaya çalışıyorlar. Buna da yıkım ittifakı demek mümkündür. Dolayısıyla milletimiz 24 Haziran’da yapım ittifakıyla yıkım ittifakı arasında bir tercihte bulunacaktır. Geçmiş seçimlerden de tecrübemiz odur ki, Türk seçmeni belirsizliklere oy vermez. Mutlaka ne yaptı, ne yapacağı ve ne yapması gerektiğini bilen yapım ittifakı yönünde tercihini kullanacaktır. Bütün vatandaşlarımızı da 24 Haziran’da Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhur İttifakı ile birlikte güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi kurmaya ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın seçim çalışmalarına, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, belediye meclis üyeleri ile parti üyeleri eşlik etti.