Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) üyeleri, 24 Haziran seçimleri öncesi siyasilerle buluşmaya devam ediyor. MAGİDER üyeleri, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in ardından MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ı dinledi. Kent Park Kanyon’da düzenlenen programda konuşan MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu, 24 Haziran’a kadar siya parti temsilcileriyle buluşacaklarını kaydetti. Akçay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’deki ekonomik dalgalanmaların yurt dışı dünyadaki ekonomik kriz ve yurt içindeki etkenlerin olduğunu belirtti. Akçay, ekonomi, moral gerektirdiğini ve bazı odakların 2001’de yaptıkları operasyonları gibi dövizi aşırı derece yükseltmek sureti ile ekonomiye darbe vurma girişimleri ve niyetleri olduğunu artık göründüğünü vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 2001 krizi öncesi hareketlerin içerisinde olduğunu savunan Akçay, "Ekonomik kriz tetikçileri var, yani Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce her mitingde işte diyor döviz 7 liraya çıkacak, bilmem ne olursa 10 bin liraya çıkacak. Yazık be utanın hiçbir sorumluluğunuz yok. 2001 krizi nedeniyle bütün siyasi partiler yapmadıkları eleştiri kalmadı, insafsızca saldırdılar. Bunun bir dış operasyon etkisini göz ardı ettiler. Hiçbir zaman Milliyetçi Hareket Partisi olarak ekonomik krizlerden siyasi çıkar elde eden bir söylemde bulunmadık. Yani bunun ülkeye zararı var ondan. Biz en sert söylemleri yaptığımız muhalefet dönemlerde dahi sorumluluğu elden bırakmadık. Sorumlu davrandık. Yani dövizin 7 bin liraya, 10 bin lira olur diye vesayire bundan sanki mazoştik bir zevk alıyor. Ağzından çıktığı kulağı duymuyor ve üstelik bu bir Cumhurbaşkanı adayı. Bu ne sorumsuzluktur" dedi.

Akçay, önce ülke sonra parti anlayışı ile hareket ettiklerini belirterek, "O kadar çok oynuyorlar ki, ’Beni Amerikalılar aradı. FETÖ iadesi için dosya hazırlanmamış’ diyor. Şimdi ben vatandaş olarak düşünüyorum, Muharrem İnce, yarın Cumhurbaşkanı olsa acaba kendi devletinin verdiği bilgilere mi itibar edecek. Kendi hükümetinin verdiği bilgilere itibar etmeyip te Amerikalıların verdiği bilgiye itibar ediyorsa ben o adamdan korkarım. Yarın Cumhurbaşkanı olduğunda da Amerikalıların sorma aklıyla devlet yönetecek demektir, bunun izahı budur. Efendim ’ikinci ordu komutanı Cumhurbaşkanını alkışlamış ben o apoleti sökerim’ diyor. Şimdi sen alkışlamayı diyelim eleştirdin, e bundan öte ordu komutanına bu hınç, kin, nefret nerden kaynaklanıyor acaba? Sadece alkışladı diye mi tepki gösteriyorsun yoksa bunun altında başka sebepler mi var. Mesela bir Afrin kahramanı, terörle mücadelede üstün bir başarı elde eden bir general olduğu için bu nefret olmuş olmasın Muharrem İnce’deki. Bizde de böyle bir endişeyi doğuruyor. Yani diğerlerini de saymaya gerek yok." Akçay, daha sonra MAGİDER üyeleri ile sohbet edip sorularını cevapladı.