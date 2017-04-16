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16 Nisan 2017 13:31

MHP’li Akçay’dan ‘huzur içinde bir referandum’ temennisi

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, anayasa değişikliği halk oylamasında oyunuManisa’da kullandı.

MHP’li Akçay’dan ‘huzur içinde bir referandum’ temennisi

16 Nisan 2017 13:31

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, anayasa değişikliği halk oylamasında oyunu


Manisa’da kullandı. Akçay, Güneydoğu’dan gelen birkaç tatsız haber dışında oylamanın huzur içinde geçtiğini vurgulayarak, huzur içinde bir referandum olmasını temenni etti.


MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, eşi Naciye Akçay, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk ve partililerle birlikte Yunusemre ilçesi Cemal Ergün İlkokuluna gelerek, olunu 1363 nolu sandıkta kullandı. Sandıkta sıra bekleyen ve vatandaşlarla selamlaşan Erkan Akçay ve eşi, sonucun hayırlı olması temennisiyle ’Bismillah’ diyerek oylarını kullandı.


Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Akçay, “Bugün ülkemiz için çok önemli bir anayasa değişikliği referandumunu gerçekleştiriyoruz. Öncelikle bu referandum sonuçlarının ülkemize iyilikler, güzellikler getirmesini, cumhuriyetimizi daha da güçlendirmesini, kuvvetler ayrılığını daha da belirginleştirmesini, demokrasinin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Öyle inanıyorum ki sandıklar açılana kadar çok sulh içinde, huzur içerisinde bir referandumu gerçekleştireceğiz. Gerçi Güneydoğu’dan bir iki tatsız haber aldık ama dileriz daha fazla bir hadise yaşanmaz. Ama genel anlamı itibariyle baktığımızda son derece rahat ve huzur içerisinde bir referandum gerçekleşiyor. Saat 20.00-21.00 civarında da tüm Türkiye genelinde ağırlıklı olarak sonuçları almaya başlayacağız” dedi.




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