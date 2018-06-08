MHP’li Akçay’dan Tanrıverdi’ye taziye ziyareti

dönem AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’ye taziye ziyaretinde bulundu.

24 Haziran tarihinde yapılacak olan genel seçimler öncesinde çalışmalarına hız veren MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, bu kapsamda geldiği Kula’da bir dizi temaslarda bulunmasının ardından Gökçeören Mahallesinde iftara katıldı. Akçay ve beraberindekiler, iftar programının ardından bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren 22-23 ve 24. dönem AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin annesi Hacı Müşerref Tanrıverdi için, Tanrıverdi ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın taziye ziyaretine, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, belediye meclis üyeleri ve parti üyeleri eşlik etti.