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15 Haziran 2018 15:20

MHP’li Başkanlardan Selendi çıkarması

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ile birlikte MHP 27.

MHP’li Başkanlardan Selendi çıkarması

15 Haziran 2018 15:20

Dönem Manisa 2. sıra Milletvekili Adayı Nurullah Savaş’ın 9 yıl Belediye Başkanlığı yaptığı Selendi ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Selendi Kent Meydanı’nda düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen heyet, Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar tarafından ağırlandı.


2018 Genel Seçimleri’nde Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Manisa 2. sıra Milletvekili Adayı olan Nurullah Savaş, 9 yıl Belediye Başkanlığı yaptığı Selendi ilçesinde düzenlenen programda hemşerileriyle bir araya gelirken, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar da düzenlenen programda kendisine eşlik etti. Selendi Kent Meydanı’nda düzenlenen programda kalabalık halk topluluğuyla bir araya gelen Belediye Başkanı Şirin, Tosun, Selçuk ve Dumlupınar ile MHP Milletvekili Adayı Savaş, Selendi Kent Meydanı’nda düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Heyet ardından Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar tarafından ağırlandı.




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