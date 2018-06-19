MHP’li belediye başkanları Sarıgöl’de

Her fırsatta ilçeleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla buluşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl’ü ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl Belediyesi önünde takdim edilen çiçeği kabul etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, hayırlı işler dileyen Başkan Ergün’e ziyaretinde Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MHP Manisa Milletvekili adayı Nurullah Savaş, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Aydoğan İra ve partililer eşlik etti. Başkan Ergün ve beraberindekiler, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve geçtiğimiz aylarda hizmete giren Şehit Haşim Dirik Kapalı Otopark ve Pazar Yeri’ni de ziyaret etti. Projede yer alan otopark ve iş yerlerini gezen Başkan Ergün, modern projenin ilçeye çok yakıştığını belirtti.

İlçe merkezinde bulunan esnafı ziyaret eden Başkan Ergün ve beraberindekiler, ardından Süleyman Demirel Parkı’nda çay molası verdi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ergün, vatandaşların geçmiş bayramlarını da bir kez daha kutladı. İlçeye kazandırılan hizmetler nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkür eden Sarıgöllüler, ilçenin adeta çağ atladığını ifade ettiler.