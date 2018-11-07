MHP'li Meclis Üyesi Küçükoğlulları meclis toplantısında anıldı

Yunusemre Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda geçtiğimiz günlerde yakalandığı hastalığın ardından hayatını kaybeden MHP'li Meclis Üyesi Bahri Küçükoğulları'nın masasına çiçek konulurken, okunan dualarla anıldı.

Yunusemre Belediye Meclisi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesi, yakalandığı hastalığa yenik düşerek 52 yaşında yaşamını yitiren MHP'li Meclis Üyesi Bahri Küçükoğulları anıldı. Toplantıda Küçükoğulları'nın oturduğu sıraya çiçek konurken, Ahmet Aksoy ve Hüseyin Köroğlu tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Genç yaşta aralarından ayrılan arkadaşlarının kaybından derin üzüntü duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Çerçi, Küçükoğulları ailesine ve meclis üyelerine başsağlığı diledi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı ve AK Parti Grup Başkanvekili Can Mercül de üzüntülerini ifade etti. Toplantıda Yunusemre ilçesinde belirlenen bir bölgede Bahri Küçükoğulları'nın isminin verilerek yaşatılması kararı alındı.

Anma programının ardından gündem maddelerine geçildi. 18 maddenin görüşüldüğü toplantıda 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında meclis üyeleri bilgilendirilirken; Sayıştay raporunda olumlu not verildiği belirtildi. Meclis, ilçede bir parka Azerbaycan Kardeşlik Parkı ismini vermeyi kararlaştırdı. Toplantının sonunda Aralık ayı Meclis Toplantısı'nın 4 Aralık Salı günü saat 17.30'da yapılması kararlaştırıldı.