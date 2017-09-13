MHP’li Öztürk, Alaşehir’de Başkan Karaçoban’la buluştu

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Karaçoban Alaşehir’de hayata geçirdikleri ve yapmayı planladıkları projeleri MHP İl Başkanı Erkan Öztürk’e anlattı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette MHP’li Öztürk, Alaşehir’in bölgede yükselen bir yıldız haline geldiğini belirterek, ilçenin büyük bir gelişim içerisinde olduğunu söyledi. Başkan Karaçoban’ın yoğun temposunu yakından takip ettiklerini kaydeden Öztürk, ziyarette birlik beraberliğin önemine de vurgu yaptı. Ziyaretin ardından Başkan Karaçoban ve Öztürk, Alaşehir Ülkü Ocakları tarafından 12 Eylül 1980 öncesinde hayatını kaybedenler anısına gerçekleştirdiği lokma hayrına katıldı. MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Alaşehir programı kapsamında son olarak Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Turan, Alaşehir Ülkücü İşçiler İlçe Başkanı Yalçın Dağ ile birlikte bilişim alanında faaliyet gösteren Ekol Web Tasarım İşletmesi sahibi Mete Üründü’yü işyerinde ziyaret etti.