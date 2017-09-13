Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 12:57

MHP’li Öztürk, Alaşehir’de Başkan Karaçoban’la buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban’ı ziyaret etti.

MHP’li Öztürk, Alaşehir’de Başkan Karaçoban’la buluştu

13 Eylül 2017 12:57


Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Karaçoban Alaşehir’de hayata geçirdikleri ve yapmayı planladıkları projeleri MHP İl Başkanı Erkan Öztürk’e anlattı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette MHP’li Öztürk, Alaşehir’in bölgede yükselen bir yıldız haline geldiğini belirterek, ilçenin büyük bir gelişim içerisinde olduğunu söyledi. Başkan Karaçoban’ın yoğun temposunu yakından takip ettiklerini kaydeden Öztürk, ziyarette birlik beraberliğin önemine de vurgu yaptı. Ziyaretin ardından Başkan Karaçoban ve Öztürk, Alaşehir Ülkü Ocakları tarafından 12 Eylül 1980 öncesinde hayatını kaybedenler anısına gerçekleştirdiği lokma hayrına katıldı. MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Alaşehir programı kapsamında son olarak Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Turan, Alaşehir Ülkücü İşçiler İlçe Başkanı Yalçın Dağ ile birlikte bilişim alanında faaliyet gösteren Ekol Web Tasarım İşletmesi sahibi Mete Üründü’yü işyerinde ziyaret etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    35°C
  • Cuma
    Açık
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç