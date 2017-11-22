Yerli otomobili üretecek firmaların açıklanmasının ardından, otomobilleri üretmeye talip illerden de açıklama gelmeye başladı. MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, yerli otomobil üretiminin ülkemizin geleceği için son derece önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “1900 yılların başında üretimine başlanan otomobiller petrol ürünleri ile çalışıyordu ve günümüze kadar da böyle devam etmektedir. Günümüze baktığımızda ise artık petrol ürünleri ile çalışan arabaların yerini elektrikli arabaların alacağını görüyoruz. Dünyadaki bu akımın başlangıcında da ülkemizin de yerli elektrikli otomobil üretilmesi kararı çok yerinde bir olmuştur ve bu karar dünyadaki elektrikli otomobil üretimi sürecinde ülkemizi söz sahibi yapacaktır. Bu nedenle elektrikli yerli otomobil üretimi, her konuda ciddi anlamda değerlendirilip gerek yan sanayi, gerek üretecek kişilerin teknik tecrübeleri, gerekse üretileceği nokta da ciddi anlamda değerlendirilip üretim sürecine o şekilde başlanmalıdır. Bu konuda yapılan konsorsiyumdaki babayiğitlerin hepsi de ülkemizin en değerli iş adamlarıdır. Bu babayiğitlerden biri de dünyanın en iyi beyaz eşya ve elektronik ürünler üreticisi Vestel’in sahibi Ahmet Nazif Zorlu’dur. Vestel, elektrikli otomobil üretim sürecinin elektronik aksamını ve batarya üretimini üstlenmiştir. Zaten elektrikli otomobilin en kilit olan yapı taşları da bunlardır. Bu nedenle Vestel’in yerli otomobil üretimindeki konumu çok önemlidir. Vestel, dünyanın 155 ülkesine yerli ve milli teknoloji ile beyaz eşya ve elektronik ürünler ihracatı yapan, 2016 yılında Avrupa’da otomotiv devlerini geride bırakarak, “Avrupa Endüstriyel Mükemmellik” ödülüne layık görülen, insansız hava aracı İHA ve SİHA üretimi yapabilen, Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın tek Nikel kobalt madenini işleme tesisine sahip bir firmadır ve bu firma Manisa ilimizde yer almaktadır. Ayrıca Manisa Organize Sanayi Bölgesi ise ülkemizdeki birçok sanayi bölgesinden farklı olarak; 10 milyon metrekare alana kurulu, 8.2 milyon dolar dış ticaret hacmine sahip, 220 sanayi kuruluşunu içerisinde barındıran, yüksek nitelikli iş gücü ile toplamda 50 bin üstünde çalışanı olan, altyapı, lojistik ve enerji noktalarında Avrupa standartları üzerinde üretim yapısına sahip bir komplekstir. Ayrıca MOSB bünyesinde bulunan enerji santralinde üretilen elektrik, buhar ve sıcak su sanayici ile buluşturan Türkiye’nin ilk lojistik köyü olan MOSB lojistik merkezi vasıtasıyla sanayicilerimizin ürünlerini raylı tren vasıtasıyla limanlara ulaştırmakta ve lojistik merkezinde yer alan gümrük müdürlüğü sayesinde de tüm süreçlerini buradan yapabilmektedirler. Amaç dünya liginde rekabetçi bir elektrikli otomobil üretmek ise Manisa’nın sahip olduğu güç ortadadır. Bu koşullar dahilinde yerli elektrikli otomobil üretiminin üretim üssü Manisa ilimiz olmalıdır. Gerek teknik imkanlar, gerek lojistik, gerek yan sanayi gerekse teknik tecrübe yönünden Manisa bölgemiz çok güçlü ve tecrübelidir”