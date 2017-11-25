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25 Kasım 2017 13:04

MHP’li Öztürk, yerli otomobil raporunu Bahçeli’ye sundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, yerli otomobil üretim tesisinin neden Manisa’ya kurulması gerektiğiyle ilgili hazırladığı raporu, geçtiğimiz günlerde toplu açılış törenleri için Manisa’ya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sundu.

MHP’li Öztürk, yerli otomobil raporunu Bahçeli’ye sundu

25 Kasım 2017 13:04


MHP’li Erkan Öztürk, yerli elektrikli otomobilin Manisa’da üretilmesi için girişimlerini sürdürüyor. Öztürk, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yaptığı bir dizi inceleme ve görüşmeler sonrası hazırladığı dosyayı, 23 Kasım günü Manisa Büyükşehir Belediyesinin 4 ilçede düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Manisa’ya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teslim etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Öztürk, “Genel


başkanımız liderimiz Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde şehrimizi şereflendirerek, Manisa Büyükşehir Belediyemizin Alaşehir, Salihli, Selendi ve Turgutlu ilçelerine kazandırdığı toplamda 248 proje, 803 milyon TL’lik yatırımın toplu açılış ve temel atma törenlerine katıldı. 4 ilçede adeta miting havasında gerçekleştirilen törenlerde genel başkanımız büyük coşkuyla karşılandı. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e de bu büyük yatırımları şehrimize kazandırdığı için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.


Yerli otomobili üretecek firmaların açıklanmasının ardından, otomobillerin Manisa’da üretilmesi için başlattıkları çalışmanın raporunu Alaşehir’de Bahçeli’ye sunduklarını ifade eden Öztürk, “Genel başkanımız yoğun programının arasında yerli elektrikli otomobil için hazırladığımız dosyayı alarak inceledi. Raporu daha detaylı inceledikten sonra gereken çalışmanın yapılacağını söyledi. Bizler daha önceden yerli otomobil üretim tesisinin neden Manisa’ya kurulması gerektiğini açıklamıştık. Çünkü Manisa, teknik imkanlar, lojistik ve yan sanayi konusunda çok güçlü ve tecrübeli bir şehir. Amaç dünya liginde rekabetçi bir elektrikli otomobil üretmek ise Manisa’nın sahip olduğu güç ortadadır” diye konuştu.




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