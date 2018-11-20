MHP'nin Alaşehir adayı Ali Uçak oldu

Devlet Bahçeli 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Alaşehir Belediyesi mevcut Başkanı Ali Uçak'ı aday gösterdi.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdari Seçimleri için bazı belediye başkan adayları önceki akşam açıklandı. MHP, Alaşehir Belediyesi mevcut Başkanı Ali Uçak'ı yeniden aday gösterdi. Aday gösterilmesinin ardından bir açıklama yapan Başkan Ali Uçak, "Hayırlı haberler, hayırlı gecelerde gelir. Peygamber Efendimizin doğduğu bu kutlu günde, Milliyetçi Hareket Partisi Alaşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmış olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Bizleri bu göreve layık gören Liderimiz Türkmen Beyimiz MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli başta olmak üzere, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz'a, Partimizin Genel Merkez, İl ve İlçe yöneticilerine, bu süreçte yanımızda olan tüm değerli dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. 6 ay önce çıkmış olduğumuz bu yolda Alaşehir Sevdamızla bir çok hizmeti yerine getirdik. Gece gündüz, yorulmak nedir bilmeden çok kıymetli Alaşehirli hemşerilerimiz için çalıştık. Bundan sonra da bizim beklentimiz Öncelikle Allah'ın rızasını kazanmak daha sonrada Alaşehir'e daha çok hizmet edebilmektir. Bu kutlu yolda hiçbir ayrım yapmaksızın tüm Alaşehirli hemşerilerimizle birlikte yürüyecek, birlikte kazanacak ve birlikte yöneteceğiz. Allah bizleri mahcup etmesin" dedi.