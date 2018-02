Çağ, 15 Temmuz ve 28 Şubat’ın özünün aynı olduğunu söyledi.

MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ 28 Şubat sürecinin yıldönümünde yaptığı açıklamada, “28 Şubat sadece başörtüsü yasağı bağlamında ele alınacak bir süreç değildir. 28 Şubat her dönemde insanlar üzerinde hegemonya kurarak bundan siyasi, ekonomik ve sosyal ayrıcalıklar elde etmek isteyen zihniyetin insanlık değerlerine saldırısıdır. Bu yüzden 28 Şubat, Şubat’ın 28’inci günü olmanın çok ötesindedir. 15 Temmuz ile 28 Şubat’ın özü aynıdır” dedi.

28 Şubat sürecinde Türk milleti üzerinde baskıların arttığına dikkat çeken Çağ şunları söyledi: “Postal gürültüleri altında bu ülkede yaşadıklarımız; yavaş yürüme suçundan nezarete atılmaktı, Kürtçe selamlaşmaya 10 yıl hapis yatmaktı, parasızlıktı, açlık ve yoksulluktu ve işkence altında can vermekti ve yakılan köy demekti, faili meçhul demekti, sayısı meçhul demekti. Onlar yıkılmış bir heykeli yeniden dikmek istiyorlardı şehrin meydanlarına. Ellerinde kuralsız bildiriler ve onların dertleri özgürlük de değildi ve onlar geri getirmek istiyorlardı kokuşmuş bir düzeni ve bu düzeni kuran efendileri onlara alkış tutuyordu. Bizi yine geri kalmış üçüncü dünya ülkesi olarak anmak için. Sırtımıza tekrar binmek için, yine sınırlar çizip kan kırmızı bir coğrafya oluşturmak için. Her dönemde darbecilerin özgürlük vatanseverlik milletseverlik gibi yüce kavramların arkasına gizlenerek ortaya koyduklarına baktığımızda: Baskıcı statükodan beslenenlerin tarihin her dönemindeki bildik yöntemiydi kaba güç ile hegemonya kurmak. Hiçbir işe yaramayan, hiçbir yaraya merhem olamayan, hayatta tahakküm etmekten ve kendini ispatlamaktan başka amaç taşımayan bir hastalıklı ruh halinin dışa vurumuydu bu. Oysa ‘Dünya kaba güç sahiplerinin değil, değerler üretenlerin çevresinde döner; sessiz döner’ 15 Temmuz’da da görüldüğü gibi halkımız ve biz bu hastalıklı zihniyete karşı her an ayakta olacağız. Sadece darbe teşebbüsünde olanlara karşı değil yazılan senaryoda figüran olan kutsal maske takmış yapılara karşı da bilinci uyanık tutacağız. Bir daha 28 Şubatlar ve 15 Temmuzların olmaması için menfaat şebekelerinin önüne geçmek için ilkeli davranan insanların yetişmesine zemin hazırlama noktasında çaba göstereceğiz. Hakimiyet bilakaydu şart milletindir.”