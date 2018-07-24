Millet Caddesi’nde değişim zamanı

Yol yapım ve yenileme çalışmalarının dur durak bilmeden şehrin pek çok noktasında sürdüğü Turgutlu’da Ergenekon Mahallesi Millet Caddesi de sil baştan yenilenmeye başladı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de Fen İşleri Müdürü Yasemin Özay Sungur ile birlikte çalışmaların başladığı Millet Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Prestij Caddeler Projesi kapsamında sil baştan yenilenerek kullanıma açılan Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi’nin ardından caddenin bir uzantısı olan Millet Caddesi’nde de sorunları çözeceklerini belirten Başkan Şirin, “Alt yapısıyla, üst yapısıyla, yürüyüş yolları, aydınlatmalarıyla ve son olarak yeşil kuşağıyla şehrimize yakışan ve Fatih Caddesi’ne değer kazandıran çalışmaların tamamlanmasının akabinde, “daha yaşanılabilir bir Turgutlu için’ çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Şuanda Millet Caddesi’ne değer katacağına inandığımız ve Fatih Caddesi’ndeki güzelliklerin yansıtılacağı çalışmalar başladı. Bittiğinde bölge sil baştan kaldırımlarıyla, aydınlatmaları ve mevcut yoluyla daha kullanışlı hale gelecektir. Şimdiden mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.