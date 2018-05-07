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07 Mayıs 2018 15:13

Milletvekili aday adayı Akar’dan Manisa’ya havaalanı projesi

AK Parti Manisa Milletvekili aday adayı Ömer Akar, Manisa’nın bir havaalanına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Manisamıza havaalanı hayalim var.

Milletvekili aday adayı Akar’dan Manisa’ya havaalanı projesi

07 Mayıs 2018 15:13

Akhisar ve Saruhanlı kısmı ortak nokta. Yeni çevre yolu ile birlikte bu bölgeye yapılacak bir havaalanı oldukça mantıklı olacaktır" dedi.


AK Parti’li milletvekili aday adayı Ömer Akar, uzun süredir üzerinde çalışma yaptığı projesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Manisalıların havaalanı için İzmir’e gitmek zorunda kalmaması gerektiğini anlatan Akar, Manisa’ya havaalanı yapılması noktasında çalışma yapmaya başladığını söyledi. Akar, "Manisamız sanayi şehri, tarım şehri, maden şehri, kültür şehri. Manisamız şehzadeler şehri. Manisamızda neden havaalanı olmasın? Manisamızın nüfusu yaklaşık 1.5 milyon civarında. Şehir kabuğunu kırmış. Manisamız ihracat şehri. Şehrimize gelen ihracatçı ve yatırımcılar için havaalanı çok büyük bir artı olabilir. Manisamız tarım şehri ve tarım sektöründeki yatırımcılarımız Manisa’ya akın akın gelmeli. Manisamız kültür şehri, turizm şehri. Bugün 1 saatlik bir yolculukla Van’a ulaşabiliyorsa insanlar, Manisa‘ya neden ulaşamasın” dedi.


Manisa’nın 17 ilçesiyle geniş bir alana yayıldığına vurgu yapan Ömer Akar, “Benim şehrimin 17 ilçesindeki kardeşlerim, Demirci, Sarıgöl’deki kardeşim neden 3 saat önceden havaalanı yollarına düşsün, benim şehrime gelen yatırımcı turist ve ihracatçı iş adamlarımız neden İzmir’in trafiğine takılsınlar, Manisamız neden yavru şehir olsun? İşte bunun için Manisamıza havaalanı hayalim var. Akhisar ve Saruhanlı kısmı ortak nokta. Yeni çevre yolu ile birlikte bu bölgeye yapılacak bir havaalanı oldukça mantıklı olacaktır. Bu bölgeye yapılacak havaalanı Manisa merkeze 10 dakika, Turgutlu’ya 10 dakika,Kırkağaç, Soma’ya 15 dakika, Gölmarmara 15 dakika, Gördes ve Demirci’ye 30 dakika, Alaşehir, Salihli, Gölmarmara’ya 30 dakika mesafede olacak. Manisamızda yeni iş kapıları açılacak. Böylece Manisa güçlenecek, Türkiye güçlenecek” diye konuştu.




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