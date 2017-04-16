Milletvekili Nurlu ve Başkan Kayda oyunu kullandı

CHP’li vekil oy kullanmaya eşi İlkgün Nurlu ile birlikte gelip 1223 nolu sandıkta oy kullanırken, Belediye Başkanı Kayda ise 1204 nolu sandıkta oy kullandı. CHP’li Nurlu ve Başkan Kayda, oylarını kullandıkları okullardaki çalışanları ziyaret etti. Milli Egemenlik Ortaokulu’nda oyunu kullanan Belediye Başkanı Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte Kurtuluş Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Sekine Evren Anadolu Lisesi, Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesini ziyaret edip, çalışanlara kolaylıklar diledi.