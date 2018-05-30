Milletvekili Özdağ 2 engelliyi daha sevindirdi

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ile birlikte Gördes’in Atatürk Mahallesinde yaşayan engelli Muzaffer Çelik’e ve Adnan Menderes Mahallesinde yaşayan engelli Halil Akgön’e akülü araçlarını teslim etti.

“Onlar rahat olursa bizler de huzurlu oluruz"

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, “Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için her türlü hizmeti vermeye çalışacağız. Vatandaşlarımızın hayatı ne kadar rahat olursa, bizler de o kadar rahat ve huzurlu oluruz. Engelli olmak bir kusur değildir. Hepimiz engelli adayıyız. Bu nedenle toplum olarak engellilere gereken ilgi ve desteği sağlamalı ve onları yalnız bırakmamalıyız” diye konuştu.

Kendilerine sağlanan desteklerden dolayı mutluluklarını ifade eden Muzaffer Çelik ve Halil Akgön’ün yakınları AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’a teşekkür etti.