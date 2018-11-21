Milletvekili Özkan, Enerji Bakanı Dönmez'i Manisa'ya davet etti

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i makamında ziyaret etti. Vekil Özkan, Bakan Dönmez'i Manisa'ya davet ederek, ilçeye yapılan yatırımlar için teşekkür etti.

AK Parti'li Mehmet Ali Özkan, Manisa'ya yapılan yatırımlar, enerji tesislerinin durumu ve çözüm bekleyen sorunları görüşmek üzere Enerji Bakanı Fatih Dönmez'i makamında ziyaret etti. Bakan Dönmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, milletvekili Özkan'a teşekkür etti. Bakan Dönmez'e görevinde başarılar dileyen Özkan, “Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'in göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Başarılı projelerin hayata geçmesinde gece gündüz demeden çalışarak milletimize hizmet etme noktasında çaba sarf eden bakanımız, Türkiye'nin dört bir yanı sıra Manisa'ya da bir çok hizmetin gelmesini sağlamıştır. Soma'da bulunan maden ocakları, enerji tesislerin durumu ve şehrimizde çözüm bekleyen sorunları sayın bakanımıza ilettik. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettik. Geçtiğimiz aylarda ihale edilen maden sahaları, devam eden termik santrali inşaatı, önümüzdeki dönemde planlanan yatırımlar üzerinde sayın bakanımızla görüş alışverişinde bulunduk. Son olarak sayın bakanımızı şehrimize davet ettik ve kendisinden ilk fırsatta ziyaret sözü aldık. AK Parti teşkilatları olarak, Türkiye'ye hizmet sevdamız her geçen gün artarak devam ediyor. Bizler milletimizin yaşam standartlarını en iyi koşullara getirmek için, gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Milletvekili Özkan, ziyaret sonrasında Bakan Dönmez'e Manisa'ya özgü mesir macunu sepeti ve zeytin ve zeytinyağı hediye etti.