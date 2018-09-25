Milletvekili Özkan'dan yoğun tempo

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan Selendi ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve partililer tarafından parti binasında karşılanan Milletvekili Mehmet Ali Özkan ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlara teşekkür etti. İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdel'i makamında ziyaret ederek Selendi ile ilgili bilgi alan Özkan, dün akşam saatlerinde vefat eden İbrahim Teke'nin Fatih Camiinde kılınan Cenaze namazına katıldı. Devlet Hastanesini de ziyaret eden Mehmet Ali Özkan burada Başhekim Tülay Tolga'dan hastane ile ilgili bilgiler alarak hastanede tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Selendi ziyareti sonunda açıklamalarda bulunan Milletvekili Özkan şunları söyledi: "24 Haziran seçimleri kapsamında Selendi ilçemizi ziyaret ettik, istişarelerimizi yaptık. Selendi her seçimde AK Parti'ye güçlü bir destekle destek oldu. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliğinde ilçe teşkilatına ve tüm Selendili hemşehrilerimize bu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bize bu kutsal görevi Selendi olarak verdiniz. Bunun bilincindeyim. Bu nedenle ülkem için, Manisa ve Selendi'nin sorunlarını çözmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız."

Selendi ziyaretinde Milletvekili Mehmet Ali Özkan'a AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Alat, İsa Yavaş ve çok sayıda partili de eşlik etti.