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Milletvekili Özkan'ın acı günü

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan’ın dayısı Halil Çavuşoğlu hayatını kaybetti.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın dayısı Halil Çavuşoğlu hayatını kaybetti. İstanbul'da vefat eden Halil Çavuşoğlu'nun cenazesi Soma'da toprağa verildi.


AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın İstanbul'da yaşayan dayısı Halil Çavuşoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çavuşoğlu'nun ölümü dost ve yakınları ile Somalıları da üzdü. Çavuşoğlu'nun cenazesi Soma Parkaltı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Darkale Mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze namazına Soma protokolü, sivil toplum örgütleri, parti başkan ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile vatandaşlar katıldı.

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