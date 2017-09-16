Milletvekilinden delege seçimlerine sıkı takip

Tur Yıldız Biçer de yakından takip etti.

Dün sabah saatlerinde başlayan delege seçimleri sırasıyla Bakır, Musahoca, Öveçli, Çiftlik, Bademli ve Gelenbe Mahallerinde yapılan oy verme işlemiyle tamamlandı.

Delege seçimleri nedeniyle Kırkağaç’a bir ziyaret düzenleyen CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise parti binasında büyük ilgi gördü.

CHP Yönetim Kurulu Üyesi ve eski İlyaslar Belediye Başkanı Orhan Kamalı, İlçe Başkanı Şerif Ozan İren ile birlikte CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’e üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı porselen tabak hediye etti. Hediye karşısında oldukça mutlu olan Biçer, Kamalı ve İren’e teşekkürlerini iletti.

Daha sonra CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, delege seçimleri için Gelenbe Mahallesine geçti.