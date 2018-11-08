Milli değerler sergide buluştu

sınıf öğrencileri 'Milli değerler ve kültürler' ünitesi kapsamında, geçmişte kullanılan eşyaların sergilendiği ‘Milli Değerler' sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

sınıf öğretmen ve öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersi kapmasında 'Milli kültür' konusuyla ilgili bir sergi hazırladı. Öğretmen ve öğrencilerin kendi evlerinden ve komşularından getirdiği geçmiş dönemlerde kullanılan ev eşyaları sergisiyle, eşyaların özelliklerini ve nasıl kullanıldıklarını öğrenirken aynı zamanda günümüzle de kıyaslama fırsatı buldu.

Serginin açılışını yapan Kula Kaymakamı Kemal Duru'da, sergideki ürünleri tek tek inceleyerek öğretmenlerden bilgi aldı. Kula'nın en eski okulu olduğundan dolayı Zafer Okulu arşivinden birbirinden değerli ve milli değerleri yansıtan eşyaların yer aldığı sergiye hayran kalan Kaymakam Duru, bir süre sergide bulunan eşyaları tek tek inceledi. Eski eşyaların günümüzdeki yerleri konusunda da bir süre kıyaslama yapan Kaymakam Duru, serginin öğrencilerin eğitimi ve milli değerlerin öğrenimi açısından oldukça faydalı olabileceğini ifade etti.

Sergiyi gezen öğrenciler ve misafirler geçmişte kullanılan mutfak eşyaları, kıyafetler, ev eşyaları ve paraları daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Zafer İlkokulu 4. sınıf öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan serginin kurdelesini Kula Kaymakamı Kemal Duru keserken, açılışa Kaymakam Duru'nun yanısıra Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.