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03 Temmuz 2017 10:30

Milli Judocuların şampiyona hazırlığı

Judo Genç Kadın Milli Takımı, Balkan Şampiyonası ve Avrupa Kupasına Manisa’nın Salihli ilçesindeki kampta hazırlanıyor.

Milli Judocuların şampiyona hazırlığı

03 Temmuz 2017 10:30


Genç Kadın Milli Judocular, 8-9 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan’da yapılacak Balkan Şampiyonasına ve 28-29 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak olan Avrupa Kupası hazırlıklarına Salihli Lidya Sardes Termal Otel’de başladı. Milli Judocular hazırlıklarını ise Milli Takımlardan Sorumlu Teknik Direktörü Haldun Efemgil ile Genç Bayan Milli Takım Antrenörleri Oktay Ayaz, Mustafa Kalaycı ve Duygu Arslan nezaretinde sürdürüyor.


Kampta Türkiye’nin farklı kulüplerinden 16 sporcunun yer aldığını ifade eden Genç Kadın Judo Milli Takım Antrenörü Mustafa Kalaycı, Balkan Şampiyonası 8-9 tarihleri arasında, Avrupa Kupası müsabakalarına ise 28-29 Temmuz tarihleri arasında katılacaklarını söyledi. Salihli kampının 6 Temmuz tarihine kadar devam edeceğini belirten Kalaycı, Avrupa Kupası kampını ise 10 Temmuz tarihi itibari ile yeniden Salihli’de devam edeceklerini söyledi. Kalaycı, Bulgaristan ve Almanya’da altın madalya kazanmak istedikleri söyledi.


Salihli’deki kamp ortamının çok güzel olduğunu da belirten Kalaycı, ev sahipliğinden dolayı Salihli’ye teşekkür etti.




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